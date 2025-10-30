Caso Garlasco: pm incarica consulente per copia dati cellulari padre Sempio e Venditti

30 ottobre 2025 a

a

a

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Il procuratore di Brescia Francesco Prete e la pm Claudia Moregola hanno dato incarico al consulente tecnico Matteo Ghigho di procedere "all'estrazione di copia forense dei contenuti dei dispositivi e dei supporti" già sequestrati a Giuseppe Sempio, padre di Andrea e all'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, nell'indagine sulla corruzione che sarebbe stata legata all'archiviazione richiesta proprio da Venditti nel 2017 per Andrea Sempio, ora nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.

Il sospetto degli inquirenti è che se corruzione c'è stata ad 'orchestrarla' sarebbe stata Giuseppe Sempio per assicurarsi - dietro il pagamento di 20-30mila euro - l'uscita di scena del figlio dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. L'atto sull'attività informatica irripetibile conferma l'iscrizione nel registro degli indagati di Giuseppe Sempio come presunto corruttore.

L'attività affidata al consulente va "estesa sia ai dati presenti che a quelli eventualmente cancellati, mediante applicativi in grado di garantire l'integrità dei dati, riversando i dati così estratti in un apposito supporto (cosiddetta copia- mezzo), di cui autorizza sin d'ora l'acquisto". Le operazioni inizieranno nel pomeriggio di lunedì 3 novembre in uno studio di Pinerolo (Torino). Si tratta di una nuova richiesta, la terza per quanto riguarda l'ex magistrato Venditti, di poter accedere al contenuto dei dispositivi informatici.