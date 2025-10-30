C.sinistra: Salis, 'contraria a primarie, strumento che divide più che unire'

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "In linea teorica sono contraria alle primarie perché lo trovo uno strumento che divide più che unire". Così la sindaca di Genova Silvia Salis a Otto e mezzo su La7. "Un campo progressista deve esprimere una leadership senza chiederlo agli elettori. Una persona che affronta primarie in un campo largo deve fare campagna contro gli altri leader di partito. I leader li dovrebbe scegliere il partito o la coalizione. La leadership forte unisce la destra e tende a dividere la sinistra".