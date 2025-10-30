Ponte Messina: Corte Conti, in decisione valutati solo profili giuridici**

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - La Corte dei conti, "tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del 'Ponte sullo stretto', senza alcun tipo di valutazione sull'opportunità e sul merito dell'opera". Lo fa sapere la Corte dei Conti in una nota. "Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei conti. Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l'operato dei magistrati" conclude la Corte dei Conti.