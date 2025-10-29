Sicilia: Calenda, 'Schifani dice che regione sta vivendo momento magico, surreale'

29 ottobre 2025 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Schifani ha dichiarato che la Sicilia sta vivendo un momento magico…surreale. Gente che muore per esami istologici che non arrivano, ragazzi uccisi per strada, turisti massacrati per pochi euro. Città senza acqua, spiagge in mano alla mafia, imprese di mafiosi che usufruiscono di fondi Pnrr, strade invase dai rifiuti… effettivamente è magico. Perché nella realtà questo non dovrebbe accadere". Così il leader di Azione Carlo Calenda.