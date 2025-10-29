Mo: media, 'aumenta bilancio vittime attacchi israeliani, 63 i morti a Gaza'

Cerca
Gaza, 29 ott. (Adnkronos) - Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza ha raggiunto quota 63. Lo riporta Al Jazeera , citando fonti mediche palestinesi. "Gli attacchi israeliani contro edifici residenziali e tende per rifugiati nella Striscia di Gaza hanno ucciso 63 persone, tra cui 24 bambini", si legge nella dichiarazione. Secondo quanto riportato dai media, Gaza City, Khan Yunis, Beit Lahiya, i campi di Nuseirat e Bureij nella parte centrale dell'enclave e altre aree sono state sottoposte a bombardamenti aerei nella notte. Anche imbarcazioni e carri armati dell'Idf hanno bombardato Rafah .

Ieri, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva ordinato massicci attacchi sulla Striscia di Gaza, dopo che il suo ufficio aveva accusato Hamas di aver violato l'accordo di cessate il fuoco.

