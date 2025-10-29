Manovra: Prodi, 'non si vuole rischiare, poi prossimo anno si darà qualcosa prima elezioni'

29 ottobre 2025 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "E' una manovra di chi non vuole rischiare. E' perfetta sotto questo aspetto. L'anno prossimo daremo qualcosa che ha effetto a breve, subito prima delle elezioni, ma adesso prepariamo un clima di tranquillità. Questo hanno voluto fare. Ma attenzione: il sopravvivere lo dobbiamo al denaro europeo, senza il Pnrr avremmo un segno negativo e chi spara contro l'Europa si faccia un esame di coscienza". Lo dice Romano Prodi a Circo Massimo in onda stasera sul Nove.