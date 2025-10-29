Istat: Sallemi (FdI), 'con Governo Meloni ritorno al potere d'acquisto delle famiglie'

29 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia rivendica con orgoglio, in un periodo in cui si tende a denigrare l'opera del governo Meloni, i dati Istat che mostrano chiaramente un ritorno al potere d'acquisto da parte delle famiglie italiane. Non amo scendere allo stesso livello delle opposizioni ma risulta evidente come nel 2019, con i l'esecutivo Conte 2 la crescita è stata appena dell'1,1 per cento mentre con l'attuale governo, anche nel 2025 ma non solo, le retribuzioni crescono più dell'inflazione". Così il vicepresidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.

"Non sto a questionare sul passato, dove appare ovvio che le politiche assistenzialiste hanno paralizzato il rilancio della nostra economia, ma rilevo semplicemente che il livello delle retribuzioni in Italia è cresciuto nel 2025 del 3,3 per cento rispetto all'anno precedente, quando si era già registrato un più 3,1 per cento", conclude.