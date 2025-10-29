Giustizia: Braga, 'faremo richiesta referendum anche noi'

29 ottobre 2025 a

Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Abbiamo già detto che siamo contrarissimi a questo riforma e, credo con le altre forze che hanno condiviso con noi questa battaglia, saremo impegnati anche noi nell'attivazione dello strumento referendario per fermare lo stravolgimento della Costituzione. Faremo richiesta anche noi". Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga, a margine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. parlando della separazione delle carriere.