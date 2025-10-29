Ddl Semplificazioni: Colucci (M5s), 'accentramento potere e indebolimento controlli'

29 ottobre 2025 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Questo che il governo chiama Ddl Semplificazione è un provvedimento che maschera al suo interno intenzioni di accentramento e aumenta il potere di pochi. Contiene deleghe al governo ampie, indefinite, su interi settori senza passare dal Parlamento. È una torsione silenziosa della Costituzione, fatta contro la partecipazione". Così il deputato Alfonso Colucci, capogruppo M5s in commissione Affari Costituzionali, nella dichiarazione di voto sul Ddl Semplificazione.

"Ci dicono che si tratta solo di uno strumento tecnico - prosegue - di un riordino necessario. Ma guardiamo le materie toccate dal provvedimento: scuola, università, famiglia, disabilità, protezione civile, sicurezza sul lavoro, codice della navigazione. È la vita reale, quella che tocca ogni cittadino. E voi la togliete dal dibattito pubblico, la chiudete nelle stanze del Governo".

"Una democrazia che ha paura del confronto è già una democrazia malata. Come Giorgia Meloni che ha paura del confronto libero: quando vede un giornalista libero, scappa. Noi del M5s difendiamo un'altra idea di semplificazione: quella che mette al centro la persona, la trasparenza, la partecipazione. Semplificare, per noi, significa avvicinare il cittadino allo Stato, costruire una normativa più chiara, alleggerire la burocrazia senza intaccare la democrazia. Questo provvedimento concentra poteri, indebolisce i controlli e impoverisce i diritti", conclude.