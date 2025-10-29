Commercio estero: Benigni (Fi), 'cresce grazie all'azione vincente di Tajani'

29 ottobre 2025 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione per i dati Istat che certificano la crescita dell'export extra Ue: +5,9% a settembre e +9,9% su base annua. È un risultato che premia il lavoro del ministro Antonio Tajani e la sua visione di una diplomazia economica orientata alla diversificazione e alla crescita". Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

"Nonostante il difficile contesto internazionale e l'imposizione dei dazi che stanno colpendo diversi settori – prosegue – l'Italia continua a espandersi e a rafforzare la propria presenza sui mercati globali. Il ministro degli Esteri ha saputo promuovere un piano ampio e lungimirante per diversificare i partner commerciali, riducendo la dipendenza da singoli mercati: una linea vincente che sta producendo risultati concreti per le imprese e per il Paese".

"Le missioni per la crescita, come quella in corso in Africa con i ministri Tajani e Piantedosi, testimoniano una politica estera capace di valorizzare il Made in Italy e di aprire nuove opportunità nei mercati emergenti. Tutto questo avviene mentre la sinistra, solo pochi mesi fa, profetizzava il fallimento del Paese, una crisi economica senza precedenti e disastri sui conti pubblici. I fatti, invece, parlano chiaro: l'Italia cresce, esporta e conquista nuovi spazi nel mondo. Il resto sono chiacchiere", conclude.