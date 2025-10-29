Bce: Mattarella, 'contributo per ordinamento internazionale più equo e sostenibile'

29 ottobre 2025 a

a

a

Firenze, 29 ott. (Adnkronos) - "La politica monetaria per la stabilità dei prezzi rientra nella vostra competenza, nella comprensione della complessità del contesto in cui si inserisce. Non a caso avete ritenuto che costituisca parte della vostra missione far sì che l'Eurosistema tenga pienamente conto, nelle sue strategie, delle implicazioni dei cambiamenti climatici e della transizione in materia energetica. Si tratta di temi di grande rilievo. Dal vostro osservatorio, avete piena consapevolezza della esigenza di agire con decisione, con tempestività, così come di far sì che questa consapevolezza si diffonda tra governi, istituzioni e pubblica opinione. Mi permetto di esprimere la convinzione che continuerete a farlo, consapevoli del contributo che la vostra azione reca alla causa dell'Europa e a quella di un ordinamento internazionale più equo e sostenibile". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Firenze i componenti del Consiglio direttivo della Bce.