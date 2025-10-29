Ascolti tv, in prime time è testa a testa Rai1-Canale 5

29 ottobre 2025 a

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Testa a testa per il prime time tra Rai1 e Canale 5 ieri, martedì 28 ottobre, secondo i dati degli ascolti tv. Nell'access prime time, la Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5 vince il duello con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Raiuno.

Sulla rete ammiraglia della Rai, la replica de 'Il Commissario Montalbano' ha raccolto davanti allo schermo 2.594.000 spettatori, ottenendo uno share del 16,4% mentre Canale 5 con 'La Notte nel Cuore' ha interessato 2.361.000 spettatori, pari al 16,4%. Ottimo il ritorno di 'Belve' su Rai2. Il programma di Francesca Fagnani ha infatti conquistato 1.748.000 spettatori, raggiungendo il 12,9% di share.

Fuori dal podio troviamo 'DiMartedì' su La7 con 1.236.000 spettatori (7,9% share) mentre 'Le Iene' su Italia1 ha raccolto 971.000 spettatori (8,2% di share). A seguire: Rai3 con 'Dogman' (649.000 spettatori, 3,6% share); Tv8 con 'X Factor' (555.000 spettatori, 4,2% share); Rete4 con 'È Sempre Cartabianca' (473.000 spettatori, 3,8% share); Nove con 'Only Fun – Comico Show' (286.000 spettatori, 1,8% share).

In access prime time ha vinto la sfida 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 che ha raccolto 5.082.000 spettatori (25,3% share) mentre 'Affari tuoi' su Rai1 ha conquistato 4.516.000 spettatori (22,4% share).