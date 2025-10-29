Manovra: Schlein, 'Meloni nega ma dati Istat dicono altro, salari giù del 9%'**

29 ottobre 2025 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni continua a negare il crollo degli stipendi, ma i dati Istat raccontano un'altra storia: dal 2021 il salari reali degli italiani sono calati del 9%". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Questo significa che, in media, chi lavora perde uno stipendio all'anno. L'inerzia del governo Meloni sta portando sempre più famiglie in difficoltà: stipendi bassi e prezzi in crescita rappresentano la vera emergenza del Paese. Sempre Istat oggi dice che 5,6 milioni di lavoratori ancora attendono i rinnovi contrattuali. Adesso servono politiche serie, non propaganda".

"Con i nostri emendamenti alla Legge di Bilancio chiediamo misure concrete per restituire potere d'acquisto alle famiglie e dignità al lavoro. E continuiamo a chiedere una cosa semplice e a costo zero con le altre opposizioni: un salario minimo”.