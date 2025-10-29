Caso Garlasco: riunione Sempio, legali e consulenti per strategia difensiva**

29 ottobre 2025 a

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Incontro a Roma tra Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, i suoi legali Angela Taccia e Liberio Cataliotti e i suoi consulenti, il dattiloscopista Armando Palmegiani e la genetista Marina Baldi, l'ultima professionista entrata nel pool difensivo. Si è trattato, spiega l'esperta Baldi all'Adnkronos "solo di una riunione per conoscerci, condividere gli atti e la strategia difensiva" sul caso Garlasco.