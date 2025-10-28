Winterberg Investment X raggiunge il proprio hard cap di 35 milioni di euro

28 ottobre 2025 a

Winterberg Investment X, un fondo gestito e assistito da Winterberg Advisory GmbH, ha concluso con successo il suo secondo closing. L'obiettivo di raccolta di capitale, fissato tra 20 e 25 milioni di euro, è stato ampiamente superato: il fondo ha raggiunto il suo hard cap di 35 milioni di euro, inclusiva della quota di co-investimento del management. Dopo due acquisizioni già completate, il fondo continuerà a sviluppare la propria piattaforma Svizzera di tipo Buy, Build & Technologize nel settore dei servizi accreditati di test, ispezione e certificazione (TIC), con l'obiettivo di acquisire ulteriori piccole e medie imprese svizzere attive in questo settore.

BAAR, Svizzera, 28 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Alla fine dello scorso anno, Winterberg, insieme ai fondi assistiti da Yana Investment Partners, rinomato player europeo specializzato nel segmento small-cap, ha costituito TIC Holding Schweiz AG come piattaforma dedicata alla creazione di un operatore leader nel mercato Svizzero dei servizi accreditati di test, ispezione e certificazione (TIC). Finora sono state acquisite due società e la conclusione di una terza operazione è prevista a breve.

Attraverso le sue società partecipate Metron Measurement SA e TransGeo AG, TIC Holding Schweiz AG opera nei campi della taratura di strumenti di misura e macchine utensili, nonché nei test chimici, meccanici e in altre prove su materiali e prodotti industriali, compresi i materiali da costruzione. Tutte le società del gruppo sono accreditate dal Servizio di Accreditamento Svizzero (SAS). Poiché tali servizi sono costantemente richiesti e la domanda cresce con l'aumento delle normative, il settore si distingue per la sua stabilità e attrattività per gli investitori.

Fabian Kröher, presidente del consiglio di amministrazione di TIC Holding Schweiz AG e partner di Winterberg, ha dichiarato: "Dopo l'eccellente avvio di TIC Holding Schweiz, una pipeline molto promettente di nuove opportunità di acquisizione e i solidi risultati delle nostre società già acquisite, il secondo closing del nostro fondo è stato ampiamente over-subscribed (richieste per quasi 50 milioni di euro)."

Ralph Nowak, partner di Winterberg, ha aggiunto: "Siamo attualmente in trattative con diversi nuovi potenziali target, in particolare con imprenditori di successo che desiderano garantire una soluzione di successione a lungo termine. In questo contesto, siamo fiduciosi di poter costruire un nuovo gruppo industriale Svizzero di rilievo e di impiegare al meglio il capitale dei nostri investitori."

Dr. Hanspeter Bader, socio fondatore di Yana Investment Partners e membro del consiglio di amministrazione di TIC Holding Schweiz AG, ha commentato: "La forte domanda da parte degli investitori in occasione del secondo closing ci ha positivamente colpito. Siamo molto soddisfatti dello sviluppo del nostro investimento e orgogliosi di averne riconosciuto il potenziale sin dall'inizio. Come lead investor di lungo corso e membri del consiglio, siamo lieti di contribuire alla definizione della strategia e alla crescita di TIC Holding Schweiz AG insieme a Winterberg."

Informazioni su TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz AG mira a diventare uno dei principali gruppi aziendali in Svizzera, con il cliente al centro delle proprie attività. Il gruppo pone un forte accento sulla qualità, l'eccellenza e l'integrazione di competenze complementari. La holding ricerca attivamente piccole e medie imprese nel campo dei servizi accreditati di test, ispezione e certificazione, preferibilmente in contesti di successione imprenditoriale. Promuovendo una cultura fortemente imprenditoriale e l'adozione delle tecnologie più moderne in tutte le funzioni aziendali, TIC Holding Schweiz AG punta a una crescita superiore alla media e a rendimenti sostenibili. La sede del gruppo si trova a Baar, Canton Zugo, in Svizzera.

Informazioni su Winterberg Advisory GmbH e Winterberg Group AG

Con sede a Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, Winterberg Advisory GmbH gestisce fondi di investimento di private equity focalizzati principalmente su soluzioni di successione aziendale nel segmento small e mid-cap. Su questa base, vengono sviluppate piattaforme Buy, Build & Technologize, tra cui – attualmente – TIC Holding Schweiz AG e Healthcare Holding Schweiz AG. Winterberg Group AG, con sede a Zugo (Svizzera), è un family office indipendente che investe in private equity – inclusi i fondi gestiti da Winterberg Advisory – e in modo selettivo in altre asset class. Entrambe le società sono guidate dai soci fondatori Florian Brickenstein, Fabian Kröher, Ralph Nowak e Lorenzo Tencati.

Informazioni su Yana Investment Partners

Yana Investment Partners collabora con investitori istituzionali, family office e gestori patrimoniali per investire direttamente in aziende private di eccellenza in tutta Europa. Insieme ai propri investitori, Yana agisce come proprietario attivo di asset in investimenti "off-market" altamente attrattivi e imprenditoriali, gestiti in modo innovativo, strutturato e con un controllo rigoroso del rischio. Gli investimenti vengono realizzati sistematicamente in partnership con sponsor indipendenti di private equity, su base deal-by-deal, con un focus sulle small-cap.

