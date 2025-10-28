Ungheria: Malpezzi, 'Meloni la pensa come filoputiniano Salvini?'
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il vicepremier del governo, Matteo Salvini, quello delle magliette con Putin, incontra Orbàn che chiede un blocco anti Kiev. La premier Meloni continua sulla linea del silenzio? L'atteggiamento di Salvini mina la credibilità dell'Italia nelle sue scelte di politica estera. Invece di prendersela con l'opposizione Giorgia Meloni guardi dentro la maggioranza, a meno che anche lei non la pensi come Salvini". Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd.