Ungheria: Lombardo (Az), 'Orban cavallo di Troia delle ingerenze russe'

28 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Si vede che non è abituato alla libertà di stampa, mentre è esperto di manipolazione politica. La frase che andava smentita dal consigliere politico di Orban non doveva essere quella in cui si parla di 'errore' da parte di Trump per le sanzioni alla Russia, ma quella in cui un Paese membro dell'Unione europea come l'Ungheria che dovrebbe non solo prendere soldi e finanziamenti dall'Ue, ma condividerne valori e principi, definisce 'inutili' le istituzioni europee". Così sui social il senatore di Azione Marco Lombardo.

"Orban è il cavallo di Troia delle ingerenze russe dentro i processi decisionali dell'Ue. E' necessario istituire al più presto uno scudo democratico contro le ingerenze straniere. Inoltre, è sbagliato che l'Italia non si schieri a favore del superamento del potere di veto che rende l'Unione europea ostaggio degli interessi di Putin", conclude.