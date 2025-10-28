Ungheria: Iv, 'solidarietà a Repubblica, stupisce silenzio del governo'

28 ottobre 2025 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Le parole di Budapest contro un giornale italiano sono un grave segnale di intolleranza verso la libertà di stampa, uno dei pilastri fondamentali della democrazia europea. Esprimiamo piena solidarietà al quotidiano la Repubblica e ai suoi giornalisti”. Lo dichiarano le presidenti dei gruppi parlamentari di Italia Viva Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, che sottolineano: “Stupisce che, di fronte ad attacchi di un Paese straniero a uno dei nostri valori costituzionali, il governo dei sovranisti non abbia nulla da dire”.