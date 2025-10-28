Ucraina: Zelensky, 'Trump faccia pressione su Xi perché riduca sostegno a Mosca'

28 ottobre 2025 a

a

a

Kiev, 28 ott. (Adnkronos/Afp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera che Donald Trump faccia pressione sul presidente cinese Xi Jinping per ridurre il sostegno di Pechino a Mosca e le sue importazioni di idrocarburi russi quando i leader statunitensi e cinesi si incontreranno giovedì. "Questo potrebbe essere uno dei suoi gesti forti (di Trump), soprattutto se dopo queste sanzioni decisive, la Cina è pronta a ridurre le sue importazioni russe", ha detto Zelensky in un briefing, in riferimento alle sanzioni imposte la scorsa settimana da Washington contro due grandi gruppi petroliferi russi.