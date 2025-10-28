Siti sessisti: Paita (Iv), 'bene sì commissione Segre a approfondimento'

28 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “La Commissione intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza ha confermato l'intenzione di svolgere una sessione di discussione specifica sulla vicenda di siti sessisti. La proposta, avanzata da me ad agosto, è stata discussa dall'Ufficio di presidenza e rilanciata dalla presidente Segre, che ringrazio. Sono molto soddisfatta, sarà l'occasione per confrontarsi e trovare soluzioni per far fronte a questa piaga e arrivare ad una legge condivisa”. Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva e componente della commissione Segre.

“L'ultimo sito scoperto, quello denunciato dalla giornalista Francesca Barra, impone una risposta della politica ad un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante. Non solo commenti indecenti sul corpo delle donne, ma anche l'uso massiccio del deepfake e la manipolazione di immagini per generare contenuti pornografici, all'insaputa delle vittime. Una vera violenza che lede la dignità delle donne”, conclude.