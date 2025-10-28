Mo: Bennet, 'Hamas viola accordi, sia distrutto'

28 ottobre 2025 a

Tel Aviv, 28 ott. (Adnkronos) - L'ex primo ministro israeliano Naftali Bennett chiede la distruzione di Hamas per le sue violazioni degli accordi per il cessate il fuoco, dopo che il gruppo islamista avrebbe consegnato ulteriori resti di un ostaggio precedentemente restituito anziché il corpo di un altro prigioniero. "Hamas è un cancro. Hamas deve essere distrutto", ha dichiarato in una nota. Bennett è ampiamente considerato il principale rivale del primo ministro Benjamin Netanyahu alle prossime elezioni, previste per il prossimo anno.