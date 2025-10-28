Marina militare: Gasparri, 'premiata esperienza e dedizione ammiraglio Berutti Bergotto'

28 ottobre 2025 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Congratulazioni all'Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, nominato Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Il nuovo prestigioso incarico premia la sua esperienza, la sua dedizione e il suo straordinario impegno al servizio del nostro Paese. Sono certo che, sotto la sua guida, la Marina Militare continuerà a essere un pilastro fondamentale della difesa nazionale. Un ringraziamento va all'Ammiraglio Enrico Credendino per il contributo prezioso che ha dato alla Marina durante il suo mandato”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.