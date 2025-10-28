Manovra: Gribaudo (Pd), 'Governo vuol far galleggiare Paese, non c'è visione su futuro'

28 ottobre 2025 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “C'è un Paese reale diverso da quello che ci racconta il Governo, secondo cui va tutto bene solo perché sopravvive da tre anni: gli italiani non stanno e non staranno meglio con questa Manovra. I dati Istat di cui si vanta Meloni sono legati, in parte, all'unico strumento che ha permesso un po' di crescita: il Pnrr, su cui il suo partito era contrario. L'altro dato, che volutamente il Governo continua a ignorare, è quello della povertà reddituale: abbiamo lavoratori poveri che non arrivano a fine mese”. Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, in diretta su RaiNews24.

“Con questa Manovra non si fa nulla in tal senso: non c'è niente di nuovo, nessun riferimento ai redditi. Con questa Legge di Bilancio ci si limita a far galleggiare il Paese, senza alcuna redistribuzione della crescita o visione sul futuro, industriale ed economico. Del Governo Meloni ricorderemo solo la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni e i continui tagli ai servizi, come mense scolastiche e asili nido, nei confronti dei Comuni”, conclude.