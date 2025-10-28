Cerca
Manovra: Gasparri, 'discussioni fisiologiche, ci sono sempre state'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "In questa manovra ci sono tante cose, il taglio dell'Irpef dal 35 al 33%, stanziamenti record per la sanità, misure per detassare gli incrementi contrattuali. Poi ci sono alcune questioni da discutere, come è normale che sia. Discutere sulla legge di bilancio fa parte dei fattori stagionali della politica. Con tutti i governi precedenti, di qualsiasi colore politico, quando si è affrontata la legge di stabilità ci sono state discussioni fisiologiche, a volte ben peggiori. Quindi esamineremo gli aspetti da migliorare, come si fa tutti gli anni, come si è sempre fatto". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri parlando con i giornalisti a Montecitorio.

"Non c'è nessuna fretta, il termine per gli emendamenti scadrà tra alcune settimane. Noi stiamo risanando i conti, l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione nonostante l'irresponsabilità e l'incapacità dei governi giallorossi, di Conte e dei grillini, che hanno devastato i conti pubblici e sono costati più di una guerra persa. Noi stiamo facendo una gestione virtuosa, attenta ai conti. Ricordo che partiamo da 40 miliardi di buco annuale causato da Conte", conclude.

