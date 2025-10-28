Infortuni: Durigon, 'decreto passo significativo, rafforza politiche Governo su prevenzione'

28 ottobre 2025 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Sul tema della sicurezza del lavoro questo Governo ha lavorato senza sosta, in piena condivisione con tutte le parti sociali. Oggi compiamo un passo importante con l'approvazione di un intervento organico e strutturale di riforma, che combina misure di prevenzione e controllo, incentivi economici e partecipazione attiva dei lavoratori, formazione dei più giovani e supporto alle famiglie delle vittime sul lavoro". Così il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

"Bene le ingenti risorse messe in campo per sbloccare l'assunzione di nuovi ispettori, bene i premi alle aziende virtuose, bene l'uso del digitale che può essere un prezioso alleato in questo contesto, benissimo la sensibilizzazione dei giovani e l'attenzione sulla formazione e sui percorsi di orientamento dei nostri studenti a cui dobbiamo rivolgerci per trasmettere le nozioni fondamentali sulla sicurezza e l'importanza di adottare comportamenti sicuri negli ambienti che frequentano ogni giorno. Un importante risultato che si inserisce in un più ampio quadro di politiche con cui questo Governo intende rafforzare la prevenzione nei luoghi di lavoro, garantendo un'occupazione di qualità, stabile e sicura", conclude.