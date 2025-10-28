Governo: Iv ritocca card Meloni aggiungendo veri dati economia

28 ottobre 2025 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Ci siamo permessi di ritoccare la card pubblicata dalla premier questa mattina con i numeri che parlano della realtà degli italiani”. Lo si legge in una card pubblicata da Italia Viva su Instagram, a commento della stessa immagine pubblicata sui social da Giorgia Meloni ma con l'aggiunta, in sovraimpressione, di alcune stime economiche.

“Mentre Meloni parla di successi, la quotidianità racconta altro. La pressione fiscale è salita al 42,8% (stima Bankitalia), il potere d'acquisto degli stipendi è sceso del 7,5% rispetto al 2021 mentre il carovita per l'acquisto di cibi e bevande è aumentato di 343 euro a famiglia. I pensionati, invece, possono contare solo su 4/6 euro in più al mese. ‘Avanti', dice lei. Peccato che gli italiani si sentano sempre più indietro”, conclude il testo.