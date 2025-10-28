Governo: Gasparri (FI), 'risolviamo disastri della sinistra, soldi buttati tra bonus e Rdc'

28 ottobre 2025 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Oggi l'inflazione è rientrata a livelli molto più contenuti dopo che le guerre e altri fattori internazionali hanno fatto crescere il prezzo dell'energia. Anche per questo stiamo puntando su fonti, come il nucleare, che renderanno più autonomo il Paese. Chi continua ad opporsi al nucleare sbaglia, perché condanna l'Italia a un eterno caro energia. Anche l'occupazione ha un trend positivo. In questi anni di governo del centrodestra è cresciuta di 1 milione e 200mila persone, di cui l'80% a tempo indeterminato". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, a Restart su Rai 3.

"Abbiamo tagliato il cuneo fiscale e rinnovato i contratti di lavoro per tante categorie e settori - prosegue - che erano stati abbandonati dai governi precedenti. Penso alla sicurezza, alla sanità e ad altri comparti. Abbiamo incrementato le risorse per la sanità, raggiungendo il record storico di stanziamenti. Tutto questo, nonostante i governi di sinistra ci abbiano lasciato un disastro, con 40 miliardi di spese annue da pagare fatte da Conte e dai grillini. Soldi buttati tra bonus e redditi di cittadinanza".

"Quanto alle criticità sui consumi, vent'anni o trent'anni fa la situazione era la stessa. Le persone, giustamente, si lamentano da sempre dei prezzi, fin dai tempi dell'antica Roma quando Menenio Agrippa dovette andare a fare un apologo per calmare il popolo nervoso", conclude.