Giustizia: Zangrillo, 'sorti del governo non dipendono da esito referendum'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "È chiaro che ci sarà da parte dell'opposizione la volontà di politicizzare il referendum, magari sperando che succeda quello che è successo a Renzi. Noi stiamo facendo una battaglia sulla giustizia che non riguarda la longevità di questo governo ma la volontà di intervenire su un settore fondamentale per garantire al Paese un'immagine positiva". Così il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a Start su Sky TG24.

"Io sono convinto che lo vinceremo, stiamo lavorando e in questi mesi faremo una campagna per sostenere questo referendum. Non penso che le sorti del governo dipendano dall'esito del referendum", conclude.