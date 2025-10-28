Gdf: Mattarella a Trento per anniversario Gruppo sciatori e Soccorso alpino della Finanza

28 ottobre 2025 a

Trento, 28 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto questa mattina al Castello del Buonconsiglio di Trento alla cerimonia per celebrare il centenario del Gruppo sciatori “Fiamme gialle” e il 60/mo anniversario del Soccorso alpino della Finanza. A fare gli onori di casa il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e il comandante della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro. Presenti, tra gli altri, Pierino Gros e Sofia Goggia.