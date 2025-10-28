Dl Maturità: Di Maggio (FdI), 'riforma mette al centro la persona, la crescita e il merito'

28 ottobre 2025 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Educazione, rispetto, impegno e merito sono i pilastri su cui si fonda il provvedimento relativo alla riforma dell'Esame di maturità. Per troppi anni l'Esame di Stato è rimasto fermo a modelli superati, incapaci di rappresentare la realtà dei nostri giovani e di valorizzarne le capacità. Noi, il governo Meloni, con questo provvedimento rimettiamo al centro la persona e la crescita dando risalto al termine ‘maturità', che presuppone impegno e rispetto. Ridiamo valore al percorso educativo, dando rinnovato valore al comportamento e dunque al voto in condotta". Così in dichiarazione di voto sul Dl Maturità il deputato di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio.

"Uniamo il rinnovamento dell'esame - prosegue - il potenziamento dei percorsi tecnici e professionali, il rafforzamento del legame tra scuola e lavoro, l'attenzione al personale scolastico e alle famiglie. Tra le novità introdotte un colloquio orale che verterà solo su quattro materie, per premiare la profondità della formazione, e l'obbligo di sostenere tutte le prove per essere promossi. Abbiamo sentito che è una riforma severa, ma chi la critica non difende la scuola: difende un sistema che ha fallito".

"Chi la osteggia non sta dalla parte dei giovani: sta con chi, per anni, li ha usati come bandiere senza mai ascoltarli davvero. A tutto questo preferiamo una scuola che prepari i giovani alla vita, che non tema di affacciarli al mondo del lavoro. Ai nostri ragazzi diciamo: credete in voi, perché noi crediamo in voi e in una scuola che non si arrende al nulla che avanza, perché sa che solo così si costruisce una Nazione forte, libera, orgogliosa", conclude.