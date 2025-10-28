Campania: Rampelli, 'Cirielli ottimo profilo, Fico nemmeno consigliere di circoscrizione'

28 ottobre 2025 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "In apparenza avere un governatore uscente dovrebbe avvantaggiare la coalizione di sinistra. Ma sappiamo che il cosiddetto campo largo è diventato un campo di Paddel 2.0: se fosse davvero così largo il centrosinistra avrebbe la maggioranza e non ce l'ha. L'uscente De Luca non vede riconfermato il Pd come partito trainante e quindi non mette a fattor comune i suoi dieci anni di governo". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia a L'Aria che Tira su la7.

"Pd e 5 stelle - prosegue - se le sono date di santa ragione per anni e la candidatura di Fico significa che hanno prevalso i pentastellati. Cirielli è un ottimo candidato, non è solo un politico di razza, ma anche un amministratore capace, come ha dimostrato da presidente della provincia di Salerno. Fico invece non ha mai fatto nemmeno il consigliere di circoscrizione".

"Per quanto riguarda il programma, il reddito di inclusione è una risposta giusta per soccorrere i cittadini meno abbienti inabili al lavoro mentre il reddito di cittadinanza era una risposta sbagliata in quanto distribuiva soldi anche a chi aveva la possibilità di lavorare. Se ne sono avvantaggiati i 'divanisti', persone che con la paghetta di Stato erano appagati e non cercavano lavoro", conclude.