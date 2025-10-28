Campania: FI, 'appello ai moderati, costruite con noi nuova stagione politica'

28 ottobre 2025 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "In un tempo segnato da incertezze e frammentazioni, in cui la politica sembra rincorrere le emozioni del momento più che costruire il futuro, rivolgiamo un appello ai moderati campani: a tutti coloro che provengono dalle grandi tradizioni popolari, cattoliche e liberali, e che continuano a credere nella politica come servizio, responsabilità e visione. È il momento di ritrovare una casa comune. Un luogo politico dove sentirsi rappresentati, dove le parole chiave siano pragmatismo, equilibrio, libertà e solidarietà. Quella casa esiste, e si chiama Forza Italia. Sotto la guida autorevole di Antonio Tajani, Forza Italia è oggi il perno del centrodestra e il naturale punto di riferimento per i moderati". "Una forza che guarda all'Europa non come a un vincolo, ma come a una comunità di destino fondata su valori condivisi, progresso e pace". Così i vicesegretari regionali di Forza Italia in Campania Pino Bicchielli e Nicola Caputo.

"In Campania - proseguono - grazie all'impegno intelligente e appassionato del segretario regionale Fulvio Martusciello, Forza Italia sta vivendo una stagione di rinascita"."Ai moderati campani diciamo con convinzione: è il momento di tornare protagonisti". "Un ciclo si è concluso, e quello che si apre non può fondarsi sul populismo o su compromessi al ribasso". "Servono competenza, visione e capacità di governo". "Le liste di Forza Italia in Campania sono composte da donne e uomini di valore, espressione di una società fondata su serietà, impegno e concretezza. Siamo certi che sapranno interpretare con entusiasmo una campagna elettorale positiva, propositiva e radicata nei valori del nostro territorio, a sostegno del candidato del centrodestra Edmondo Cirielli".

"Forza Italia è oggi garanzia di stabilità, competenza e buon governo". "È la casa di chi crede che la politica debba mettere al centro l'uomo, la famiglia, il lavoro e la dignità della persona. Per questo rivolgiamo un invito aperto e generoso a tutti i moderati campani: aderite, partecipate, costruite con noi questa nuova stagione politica. È tempo di scegliere con coraggio, di ritrovare l'orgoglio dei nostri valori, di lavorare insieme per una Campania e un'Italia più forti, più giuste e più umane. È tempo di tornare a casa. È tempo di scegliere Forza Italia", concludono.