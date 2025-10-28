C.sinistra: Ruffini, 'per ora è solo alchimia di sigle'

28 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "La politica si fa, non si chiede il permesso a un partito. Si sono avvicinate persone che vogliono provare a dare un contributo al centrosinistra. Stiamo costruendo una comunità. Il modo in cui lo si farà lo vedremo strada facendo". Lo dice Ernesto Maria Ruffini al Salone della Giustizia. "Per ora il campo largo è solo una somma sigle e aumenta l'astensionismo. Per riportare la persone al voto, occorre dargli qualcosa in cui credere. Il campo largo è semplicemente un'alchimia di sigle già esistenti e la ricerca del volto che 'buca' meglio".