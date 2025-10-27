Violenza su donne: Moretti (Pd), 'solidarietà a Barra, ennesimo sito sessista'

27 ottobre 2025 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Esprimo solidarietà a Francesca Barra e a tutte le donne che continuano a essere oggetto di abuso e violenza di questa nuova e oscena forma di patriarcato digitale , sempre più diffusa e sempre più insidiosa". Così l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti.

"La Rete ha rappresentato per molto tempo un territorio di emancipazione e libertà, ora non è più così : dobbiamo ribellarci a queste distorsioni, che rappresentano una vera e propria nuova forma di violenza sulle donne. L' arma più efficace è la denuncia,personale e collettiva e la reazione deve essere corale. Tuttavia è necessario incrementare la formazione del personale che riceve le denunce che rappresentano solo la punta dell'iceberg proprio perché le vittime non si sentono protette. I provvedimenti da parte della polizia postale devono essere il più rapidi possibili in modo che le immagini non possano circolare a lungo e nel momento in cui si chiede la rimozione del contenuto questa deve essere immediata".

"Servono leggi ad hoc su questo; leggi che ad oggi mancano. Si tratta di un territorio insidioso e spesso fuori controllo, dunque bisogna agire con pesanti sanzioni nei confronti dei responsabili e dei titolari delle piattaforme. Nel lungo periodo l'arma più efficace continua ad essere l'educazione sessuale ed affettiva nelle scuole . Solo così i nostri figli potranno ricevere gli strumenti più utili per contrastare queste nuove e insidiose forme di violenza medievale e potranno essere altresì più consapevoli sull'utilizzo dei social di cui spesso ignorano le regole commettendo reati senza saperlo".