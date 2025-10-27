Ungheria: Borghi (Iv), 'Meloni e Orban per diritto di veto in Ue, altro che patrioti'

27 ottobre 2025 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "L'Europa di cui abbiamo bisogno deve avere un 'nucleo duro' di partenza disponibile a federarsi, sfruttando la cooperazione rafforzata già prevista dai Trattati, a emettere debito comune per finanziare le nuove funzioni essenziali da devolvere, Difesa comune, aerospazio, tecnologia, energia, materie prime iniziando dalle terre rare, e a fare un indispensabile salto in avanti se non vogliamo finire colonizzati da Usa, Cina, Russia o India. Schierarsi a favore del diritto di veto, con il quale non si governa neanche un condominio, come fanno Orban e Meloni significa consegnarci a un futuro di subalternità. Altro che patrioti". Così il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.