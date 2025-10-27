Turchia: Dem, 'Pkk ha completato la prima fase del processo di pace'

27 ottobre 2025 a

a

a

Ankara, 27 ott. (Adnkronos/Afp) - Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), che ieri ha annunciato il ritiro dei suoi ultimi combattenti dalla Turchia all'Iraq settentrionale, ha completato la prima fase del processo di pace con Ankara. Lo ha dichiarato Tuncer Bakirhan, vicepresidente del partito 'Dem', principale partito filo-curdo della Turchia. "La prima fase del processo è terminata - ha detto in una conferenza stampa - È ora di passare alla seconda fase, quella legale e politica".