Siti sessisti: Russo (FI), 'immagini modificate con Ia sono reato, finita impunità'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Modificare le immagini con l'intelligenza artificiale è un reato: quanto accaduto sulla piattaforma 'Social media girl' non resterà impunito. Il web non può essere e non è più la giungla: governo e maggioranza si sono mossi per tempo e hanno già approvato la legge sull'intelligenza artificiale, che serve a prevenire e reprimere. Un'altra dimostrazione di come, finalmente, l'Italia è passata dall'inseguire i problemi a rimuoverne le cause. Solidarietà alle donne vittime delle immagini 'taroccate', speriamo per l'ultima volta”. Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Costituzionali.