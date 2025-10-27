Siti sessisti: Carfagna, 'deriva deepfake raccapricciante, pdl per nuove regole'

27 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Un altro ignobile sito internet di pornografia non consensuale, ancora immagini di donne manipolate con l'intelligenza artificiale. Una deriva sempre più raccapricciante, la conferma della necessità di regole nuove per fermare il mercato nero degli abusi sessisti online. Bene ha fatto Francesca Barra a denunciare: a lei e a tutte le altre vittime di SocialMediaGirls la mia solidarietà. Ma serve un salto di qualità normativo, occorre aggiornare il sistema di regole con misure per contrastare i cosiddetti deepfake". Lo scrive sui social Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

"Per questo, con Noi Moderati ho presentato una proposta di legge che introduce l'obbligo di segnalare in modo chiaro i contenuti generati con l'intelligenza artificiale, rafforza i controlli sulle piattaforme e impone sistemi di identificazione obbligatoria degli utenti, così da poter individuare immediatamente i responsabili. Basta con l'anonimato sul web. È tempo che la rete smetta di essere una zona franca: la libertà digitale non può diventare complicità con la violenza", conclude.