Sanità: Malavasi (Pd), 'da Mattarella richiamo fondamentale, rafforzare Ssn'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Le parole del presidente Mattarella sono un monito e insieme un richiamo di grande responsabilità per tutte le istituzioni: il diritto alla salute è un diritto universale e non può essere sacrificato, né lasciato arretrare di fronte alle logiche di bilancio o alle disuguaglianze territoriali". Così Ilenia Malavasi, deputata del Partito democratico e componente della commissione Affari Sociali della Camera.

"Mattarella - prosegue - ha ricordato con forza che la sanità pubblica e la ricerca scientifica non sono spese da contenere, ma investimenti sul futuro del Paese. Le difficoltà che oggi vivono gli ospedali, carenza di personale, tempi di attesa infiniti, mancanza di risorse per i territori, non sono inevitabili: sono il frutto di scelte politiche che negli ultimi anni hanno indebolito il Servizio sanitario nazionale. E su questo non si può tacere".

"La ricerca, come ha detto il Presidente, ‘non ammette frontiere'. È motore di progresso e crescita economica. Ogni euro investito in ricerca e innovazione è un euro speso per dare speranza a milioni di persone. E i risultati del programma Next Generation EU dimostrano quanto questa direzione sia giusta e necessaria". "Di fronte a chi continua a diffondere teorie antiscientifiche o a mettere in discussione i valori della sanità pubblica, le istituzioni devono rispondere con più conoscenza, più ricerca e più vicinanza alle persone", conclude.