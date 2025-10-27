Pd: Picierno, 'torni riformista, io anti-Schlein? Non mi vedo ora in ruolo nazionale'

27 ottobre 2025 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Noi vogliamo, abbiamo l'ambizione di essere il Pd. Ritrovare il Pd che qualche anno fa abbiamo fondato, che era un partito coraggiosamente riformista. L'idea che i riformisti debbano riequilibrare gli estremi è una lettura vecchia e sbagliata. Il Pd deve tornare a essere il partito che è nato per essere. Quello che vediamo oggi a guida Schlein è un Pd diverso, per sua stessa rivendicazione. Meno slogan e più attenzione alla realtà: provare a riportare il dibattito su binari più razionali, più vicini al Paese". Così Pina Picierno (Pd), vicepresidente del Parlamento europeo, a Ping Pong su Rai Radio1.

E rispetto alle dichiarazioni della segretaria Pd, Elly Schlein, sulla “nostalgia del periodo in cui il Partito Democratico governava con un pezzo della destra”, Picierno osserva: "Dovrebbe ricordare che a quel tempo c'erano i ministri Roberto Speranza, Franceschini, e se il riferimento è al governo Draghi, rivendico con molto orgoglio quella stagione, perché credo che sia stato un governo utile al paese in un momento particolarmente delicato".

"Penso che i ministri del Partito Democratico in quel governo, tutti, abbiano fatto molto bene. Molti di loro sono oggi sostenitori della segretaria, sono nella maggioranza con la segretaria nazionale.” E poi, sull'ipotesi di una sua candidatura 'anti-Schlein' alla guida del partito: “Sono molto felice e onorata di quello che faccio al Parlamento europeo, un ruolo istituzionale che provo a svolgere al meglio. Non immagino un mio futuro prossimo nella politica italiana: non mi vedo, nel breve, impegnata in un ruolo politico nazionale”.