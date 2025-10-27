Mo: La Russa, 'solidarietà a Fiano, chiamare col loro nome idee che oggi ispirano i proPal'

27 ottobre 2025 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "A Emanuele Fiano a cui esprimo solidarietà e con cui ho sempre avuto un simpatico rapporto personale, mi permetto di segnalare che almeno in questo caso citare il fascismo come principio guida per i pro Pal è un po' azzardato. Forse riservare al fascismo le indubbie colpe storiche verso gli ebrei italiani e chiamare invece col loro nome le idee che ispirano oggi i proPal sarebbe più onesto e opportuno". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.