Mirabilandia al fianco di Maratona di Ravenna città d'arte

Ravenna, 27 ott. (Adnkronos) - "Due eccellenze del territorio romagnolo note in tutta Italia e anche oltre confine. Due realtà capaci di catalizzare attenzione e passione nel loro settore danno vita ad una collaborazione che lascia intravedere ulteriori prospettive future per tutta l'area: Maratona di Ravenna Città d'Arte e Mirabilandia". Come informa un nota la "nuova collaborazione, definita in questi giorni, prevede che il parco divertimenti più grande d'Italia sia partner nel weekend 7 - 9 novembre del grande evento che convoglierà a Ravenna decine di migliaia di visitatori, famiglie e soprattutto runner provenienti da ogni parte del mondo".

La partnership fra Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell'intero grande contenitore di Maratona, e Mirabilandia si concretizzerà con una serie di iniziative a vantaggio dei partecipanti agli eventi di domenica 9 novembre. Gli iscritti a Maratona di Ravenna 42K, Consar Half Marathon 21K e Martini Good Morning Ravenna 10K riceveranno, all'interno del pacco gara che verrà distribuito all'Expo Marathon Village del Pala De Andrè, un coupon sconto per i biglietti di ingresso al parco di Mirabilandia e per i pacchetti parco + hotel da utilizzare nella stagione 2026. Nell'ottica di una lunga e proficua collaborazione, inoltre, durante i giorni di apertura su 60 monitor presenti all'interno di Mirabilandia verrà rilanciato il video promozionale di Maratona di Ravenna.

Grande attenzione che l'accordo riserva ai volontari che ogni anno contribuiscono in modo determinante alla riuscita del weekend della Maratona, grazie al loro impegno sulle strade, nell'allestimento degli stand e in tutte le aree adibite a ricevere iscritti e visitatori. A tutti i coloro che saranno impegnati come collaboratori e staff, Mirabilandia riconoscerà un buono sconto esclusivo con una sensibile riduzione del costo del biglietto di ingresso da utilizzare durante il 2026.

“Questa collaborazione nasce dal desiderio di unire sport, cultura e divertimento per offrire a chi partecipa alla Maratona di Ravenna Città d'Arte un'esperienza ancora più ricca, dichiara Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia - È un evento che porta nel nostro territorio migliaia di persone da tutta Italia e dall'estero, creando un impatto positivo che va ben oltre la giornata della gara. Come Mirabilandia crediamo molto nel valore del fare rete: il parco lavora ogni giorno con tante realtà locali, dagli hotel ai fornitori, e tutto questo genera opportunità, lavoro e sviluppo, e tutto il sistema ne beneficia”.

“Siamo felici di poter annunciare questa bella collaborazione – dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – che dimostra ancora una volta come realtà diverse fra loro possono lavorare le une al fianco delle altre per la promozione del nostro territorio. Mirabilandia è un brand di assoluta eccellenza non solo in Italia e sono convinto che questa partnership possa contribuire a veicolare sempre più un'immagine propositiva e positiva di Ravenna e di tutta la Romagna. Una collaborazione che, tra l'altro, abbiamo definito proprio in questo periodo durante il quale i dati relativi alle iscrizioni alla Maratona 2025 stanno registrando un sensibile incremento. Pochi giorni fa abbiamo infatti toccato il 40% di incremento nelle iscrizioni provenienti dall'estero e il 20% in quelle dall'Italia. Segnali incoraggianti che ci fanno ben sperare per il futuro”.