Marche: Gasparri, 'congratulazioni a Gianluca Pasqui nuovo presidente consiglio regionale'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Gianluca Pasqui, neoeletto presidente del Consiglio regionale delle Marche. È un incarico di grande prestigio e responsabilità, che sono certo saprà assolvere con dedizione e competenza. La sua esperienza e il suo impegno a servizio della regione Marche sono garanzia di un lavoro efficace e costruttivo nell'interesse dei cittadini marchigiani". Così il senatore Maurizio Gasparri, responsabile Enti locali di Forza Italia.