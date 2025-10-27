Governo: Barcaiuolo (FdI), 'Pd attacca a vuoto, Schlein ormai si aggrappa solo alla propaganda'

27 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Elly Schlein non si smentisce: dopo aver infangato l'immagine dell'Italia davanti all'estero, parlando di 'democrazia a rischio' quando governa la destra, ora torna nel salotto di Fazio per rilanciare accuse pretestuose contro Giorgia Meloni. La leader del Pd parla di una presidente del Consiglio che 'attacca più di quanto governi', ignorando completamente la realtà dei fatti. Di fronte a un esecutivo che ogni giorno guadagna credibilità in Europa e lavora concretamente per rispondere alle esigenze degli italiani, la segretaria del Pd si rifugia nei soliti slogan privi di significato e nella propaganda". Così il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Esteri e Difesa.

"Mentre Schlein si rifugia nei sondaggi e nei talk show, il Governo lavora con serietà: la legge di bilancio prevede interventi mirati per difendere il potere d'acquisto, sostenere famiglie e imprese, rafforzare il lavoro autonomo, valorizzare il pubblico impiego e investire, ancora una volta, sulla sanità. Di fronte alla macchina del fango della sinistra, questo esecutivo risponde con responsabilità, scelte e visione. Se il Pd ha deciso di ridursi a uno slogan ambulante, sarà il tempo e il giudizio degli italiani a misurare la differenza tra chi governa e chi cerca visibilità a ogni costo", conclude.