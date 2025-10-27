Cultura: Pd, 'Giuli si prende meriti non suo per coprire inattività e incapacità'

27 ottobre 2025 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Da giorni l'ufficio stampa del ministro Giuli è impegnato a diffondere comunicati per dimostrare presunto attivismo e capacità di spesa del ministero della Cultura. Peccato che tutte le iniziative sbandierate come nuove siano in realtà frutto di provvedimenti approvati nella precedente legislatura dal ministro Dario Franceschini”. Così la capogruppo del Pd nella Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi.

“Oggi la fanfara di Giuli — pagata dai contribuenti — parla di un investimento di 300 milioni di euro per parchi e giardini storici. Peccato che si tratti esattamente delle risorse previste dal decreto firmato da Franceschini nell'aprile del 2022 (DM 161 del 13 aprile 2022). Due giorni fa, invece, era la volta degli investimenti per il superamento delle barriere architettoniche nei musei: anche in questo caso si tratta di interventi inseriti nel decreto a firma Franceschini del settembre 2022 (DM 331 del 6 settembre 2022). Per quanto tempo dobbiamo andare avanti con questa distorsione della realtà? La verità è che il ministero della cultura, con questa strategia comunicativa, tenta di ingannare l'opinione pubblica per coprire inattivtà e incapacità appropriandosi di risultati non suoi. Ma i dati sono sotto gli occhi di tutti: in questa legislatura non è stato fatto nulla di nuovo, se non tagli continui al Ministero della Cultura e a settori strategici che hanno subito pesanti riduzioni in tutte le manovre di bilancio, compresa quella appena depositata in Parlamento.”