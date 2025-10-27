Cultura: Gasparri, 'Prosdocimi artista moderno e poliedrico, giusto ricordarlo'

27 ottobre 2025 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Prosdocimi è stato un artista moderno, capace di spaziare dalle opere legate alla comunicazione, allo spettacolo, alla Rai, fino alle vignette, alla satira politica e alla grafica, grazie anche alla collaborazione con la Panini. La sua attività artistica è quindi particolarmente ricca sia in senso stretto, per il valore delle sue opere, sia per la vitalità e la poliedricità della sua produzione". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, durante la conferenza stampa di presentazione della mostra a Montecitorio dedicata a Prosdocimi.

"Era quindi giusto riproporre le sue opere, tanto più in un'epoca in cui ci si dimentica di tutto molto in fretta e, con la rapidità dei social e dell'intelligenza artificiale, non si riesce più a distinguere la verità dall'invenzione, la creatività dell'arte da quello che i meccanismi infernali della tecnologia producono ormai in modo inarrestabile. Il compito delle istituzioni è anche quello di evitare la perdita della memoria di questi protagonisti del nostro tempo. E' un piacere, quindi, avere contribuito alla realizzazione di questa iniziativa", conclude.