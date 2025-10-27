Manovra: Savino (Mef),'modifiche possibili ma a saldi invariati**

27 ottobre 2025 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Nella manovra "c'è un punto fermo" e "lo ha ribadito il ministro Giorgetti: le modifiche sono possibili, ma a saldi invariati". Lo ribadisce all'Adnkronos il sottosegretario all'Economia Sandra Savino, in vista dell'avvio della sessione di Bilancio.

Savino, che seguirà per il Mef i lavori in commissione Bilancio al Senato, rileva che "l'esame parlamentare ha sempre dato, negli anni, l'opportunità di migliorare il testo presentato alle Camere. Sono certa che anche quest'anno sarà così. Del resto, il Parlamento è sovrano ed io ho un grande rispetto del Parlamento".

"Ho sentito diverse sollecitazioni da parte della società civile, del mondo produttivo e delle stesse forze politiche che compongono la maggioranza. Molte di queste sarebbero meritevoli di essere accolte - sottolinea - ma purtroppo le risorse non sono infinite".