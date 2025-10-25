Veneto: Lorenzin (Pd), 'bisogna competere per vincere'

25 ottobre 2025 a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “In Veneto si gioca una partita decisiva, non solo per la Regione ma per tutto il Paese. Dopo decenni di destra, che ha consolidato potere e consuetudini, serve una svolta vera, fatta di competenza, visione e pragmatismo. Il Partito democratico ha oggi la responsabilità di costruire una rete ampia, civica, che coinvolga i territori, che parli ai veneti che lavorano, che innovano, che credono nei servizi pubblici e nella giustizia sociale”. Lo afferma Beatrice Lorenzin, vicecapogruppo del Pd al Senato, oggi a Verona per alcune iniziative elettorali in sostegno dei candidati Dem veronesi e per il candidato del centrosinistra alla Regione Veneto, Giovanni Manildo.

“La sanità veneta, un tempo fiore all'occhiello, è oggi sotto pressione -prosegue Lorenzin- Mancano medici e infermieri, le liste d'attesa sono sempre più lunghe e cresce la distanza tra chi può permettersi le cure e chi no inseguendo il modello della sanità lombarda. Gli slogan non bastano più, servono risorse, programmazione e una nuova alleanza tra Regione, Comuni e cittadini. Per storia, intraprendenza e tessuto economico, il Veneto deve essere protagonista in Europa, investendo su scuola, università e ricerca, accompagnando imprese, agricoltura e lavoratori. Per questo è necessario parlare ai moderati delusi, ai giovani che chiedono opportunità, alle donne che vogliono conciliare lavoro e famiglia, a chi non va a votare perché 'tanto non cambia nulla'. Il Pd deve essere il perno di questo movimento, il luogo dove si incontrano competenze, energie civiche e nuove leadership. Non basta esserci, bisogna competere per vincere”.