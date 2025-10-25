Sardegna: M.Meloni, 'rinnovata fiducia a Todde, ora sguardo lungo'

25 ottobre 2025 a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "C'è grande gioia per la sentenza che ha confermato la piena legittimità di Alessandra Todde, Presidente democraticamente eletta dai cittadini sardi. È la vittoria della democrazia contro chi, a destra, ha provato per mesi a minare la stabilità della Regione e a negare la volontà popolare con forzature irresponsabili". Così il senatore Pd Marco Meloni.

"Adesso possiamo finalmente guardare avanti. La Sardegna ha bisogno di un governo stabile, capace di programmare e di riformare con uno sguardo lungo, che vada oltre la singola legislatura. Per questo, partendo dal governo della Regione e delle principali città della Sardegna, è necessario che i prossimi siano anni di riforme, risanamento e buon governo. Sta a noi rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini alla sanità e all'istruzione, intervenire su infrastrutture, energia, continuità territoriale, aggiornare il rapporto con lo Stato ottenendo risorse e norme speciali legate al principio costituzionale di insularità, finora del tutto dimenticato dalla destra al governo. La coalizione di centrosinistra democratica e progressista ha l'energia e le capacità per realizzare un progetto di rinascita della Sardegna traguardato al 2034. Con “Facciamo il Punto” e con i prossimi appuntamenti programmatici del Pd sardo vogliamo che questo processo sia condiviso dalla società sarda”.