Roma: Ruotolo, 'aggressione a Sahebi non va minimizzata né ignorata'

25 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Esprimiamo piena solidarietà al giornalista Alessandro Sahebi, aggredito a Roma solo per aver indossato una felpa con la scritta Azione antifascista. Il nostro abbraccio va anche alla moglie Francesca e al figlioletto di sei mesi. È gravissimo che nel nostro Paese, nel 2025, un giornalista e la sua famiglia possano essere vittime di violenza fascista". Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Partito democratico. "Questi episodi -sottolinea- non possono essere minimizzati né ignorati: l'aggressione a Sahebi è un'aggressione ai valori antifascisti sanciti dalla nostra Costituzione. Attendiamo di sapere se la presidente Meloni e il Governo -conclude l'europarlamentare Dem- avranno il coraggio di prendere posizione chiara e netta, senza ambiguità, contro ogni rigurgito neofascista".